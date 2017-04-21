Erdoğan - Putin görüşmesinin tarihi belli oldu
2017-04-21 12:12 | www.trend.az | 1
Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası
Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile 3 Mayıs tarihinde görüşeceğinin açıkladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Mayıs'ta Soçi'de bir araya geleceklerini açıkladı.
GÜNDEM SURİYE
Peskov, Putin ve Erdoğan'ın, Soçi kentinde gerçekleştirecekleri görüşmede Suriye'deki gelişmeler üzerinde özellikle duracaklarını söyledi.