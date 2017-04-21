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Erdoğan - Putin görüşmesinin tarihi belli oldu

2017-04-21 12:12 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile 3 Mayıs tarihinde görüşeceğinin açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Mayıs'ta Soçi'de bir araya geleceklerini açıkladı.

GÜNDEM SURİYE

Peskov, Putin ve Erdoğan'ın, Soçi kentinde gerçekleştirecekleri görüşmede Suriye'deki gelişmeler üzerinde özellikle duracaklarını söyledi.

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