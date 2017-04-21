Глава ИВ: На территории «Дома охотника» будет заложен парк

2017-04-21 12:20 | www.apa.az | 3

«Согласно поручению президента Ильхама Алиева на территории «Дома охотника» на проспекте Метбуат в Ясамальском районе Баку Исполнительная власть Ясамальского района заложит парк культуры и отдыха. Строительство жилого здания на данной территории проводиться не будет».

Как сообщает АПА, об этом заявил Глова ИВ Ясамальского района Ибрагим Мехтиев. По его словам, парк будет заложен до лета.

Напомним, по указанию президента Азербайджана Ильхама Алиева приостановлено строительство жилого здания на этой территории. Причиной остановки строительства является незаконная вырубка строительной компанией 54 деревьев и полное уничтожение озеленения на этой территории