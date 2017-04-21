Обнародован состав сборной Азербайджана на Исламиаде

2017-04-21 12:23 | www.oxu.az | 3

Обнародован состав сборной Азербайджана по гимнастике для участия в IV Исламских играх солидарности, стартующих 12-го мая в Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на apasport.az, эти соревнования впервые будут проведены в рамках Игр, в них честь нашей страны защитят 10 спортсменов.

Так, на этот раз в рамках Игр будут организованы соревнования по трем видам гимнастики – художественной, женской и мужской спортивной гимнастике.

В составе нашей сборной за медали будут бороться Марина Дурунда, Жаля Пириева, Зохра Агамирова (художественная гимнастика), Юлия Иньшина, Марина Некрасова, Мария Смирнова, Екатерина Тишкова (женская спортивная гимнастика), Мурад Агарзаев, Тимур Байрамов и Бенсе Талас (мужская спортивная гимнастика).

В соревнованиях по гимнастике в рамках Исламиады ожидается участие представителей 14 стран. Они стартуют 12-го мая в день открытия Игр, завершатся 15-го числа.

Согласно программе, 12-го и 13-го мая будут проведены квалификационные этапы по художественной гимнастике, 14-го финалы по отдельным снарядам.

Квалификационные соревнования по спортивной гимнастике состоятся 13-го и 14-го мая, а финалы по отдельным снарядам 15-го мая.

Н.О.

