Нефтяная корзина ОПЕК подешевела на 2,7%

2017-04-21 12:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 20 апреля составила 50,48 доллара за баррель, что на 1,4 доллара меньше показателя среды, сообщили Trend в пятницу в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Нефть в последний день рабочей недели торгуется в небольшом минусе.



По состоянию на 11:57 пятницы, стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,04 процента — до 52,97 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,08 процента — до 50,67 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков)

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