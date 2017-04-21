Песков рассказал о темах предстоящей встречи Путина и Эрдогана

2017-04-21 12:14 | www.trend.az | 3

Президент России Владимир Путин примет турецкого лидера Тайипа Эрдогана в Сочи 3 мая, они обсудят ситуацию в Сирии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Ранее пресс-служба президента Турции сообщила, что визит Эрдогана в Россию состоится 3 мая.

Пресс-секретарь президента РФ на вопросы о том, пройдет ли встреча в Сочи и акцентируют ли внимание лидеры на тематике сирийского урегулирования, ответил утвердительно.

Четвертого апреля сирийская оппозиция заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником она назвала правительственные войска Сирии, которые решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. По информации Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Российская сторона призвала провести тщательное расследование инцидента под Идлибом, в котором должны принять участие эксперты Организации по запрещению химического оружия.

Однако, не дожидаясь расследования и несмотря на отсутствие каких-либо доказательств виновности Дамаска, Вашингтон перешел к действиям против сирийских властей. В ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами по аэродрому "Шайрат" в сирийской провинции Хомс, откуда, по мнению Вашингтона, была проведена химическая атака. По данным Пентагона, всего по "Шайрату" были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.