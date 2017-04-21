Работу Трампа одобряют менее половины американцев

2017-04-21 12:28 | www.oxu.az | 3

Компания Gallup опубликовала данные опроса, который показал уровень одобрения работы американского президента Дональда Трампа в первые три месяца на посту, передает Oxu.Az со ссылкой на Аргументы и факты.

Как показал опрос, деятельность Трампа в первые три месяца в должности президента положительно оценивают 41% американцев. В первые три месяца работы Барака Обамы его поддерживали 64%.

В Gallup отметили, что рейтинг одобрения работы Трампа оказался самым низким за всю историю компании. Самый высокий рейтинг был у Джона Кеннеди – его поддерживали три четверти опрошенных.

С.С.

