Закир Гасанов поручил войскам быть готовыми к активным боям – ФОТО

2017-04-21 12:32 | www.oxu.az | 3

В прифронтовой зоне проведено расширенное заседание коллегии министерства обороны Азербайджана с участием руководящего состава министерства, командиров объединений, соединений, их заместителей, начальников военно-учебных заведений, а также других должностных лиц посвященное боевой и морально-психологической подготовке, а также итогам состоявшихся широкомасштабных учений.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу Минобороны, участники заседания возложили цветы к памятнику Гейдару Алиеву, воздвигнутого на территории воинской части, минутой молчания почтили память общенационального лидера и шехидов, павших за независимость и территориальную целостность нашей страны.

На заседании коллегии были заслушаны доклады должностных лиц.

Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов выступил с докладом на тему «Итоги боевой деятельности Вооруженных Сил в первом квартале зимнего периода обучения 2017-го года».

Подведя также итоги учений, министр обороны отметил, что все цели и задачи, поставленные на учениях, проводимых согласно утвержденному президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым плану, были успешно достигнуты и выполнены.

Высоко оценив боеспособность и морально-психологическую подготовку личного состава, министр обороны подчеркнул важность проведения учений и довел до командно-начальствующего состава соответствующие задачи, поставленные Верховным главнокомандующим перед Вооруженными Силами.

Говоря о текущей обстановке в прифронтовой зоне, министр обороны дал конкретные указания командирам соединений, расположенных на переднем крае обороны, быть постоянно готовыми к самым активным боям, не давать ни минуты передышки противнику, держать под постоянным контролем их деятельность, заранее и решительно пресекать любые действия врага с нанесением ему максимально серьезных потерь.

По итогам заседания коллегии были приняты соответствующие решения по обсуждаемым вопросам.

З.Г.