GOOD LOVE: EMIN заинтриговал поклонников (ВИДЕО,ФОТО)

2017-04-21 12:22 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский певец и композитор EMIN (Эмин Агаларов) представил песню и клип GOOD LOVE, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт музыканта.

Этот зажигательный трек станет заглавной композицией англоязычного альбома EMINа, готовящегося к релизу осенью 2017 года.

Вот уже больше месяца поклонники артиста находились в большом напряжении и гадали, кого же на этот раз EMIN снял в своем новом клипе. Интригу создавал и сам музыкант, выкладывая кадры из клипа в социальные сети, постоянно вызывая бурю эмоций и сотни комментариев своих подписчиков.

Съемки видео проходили в США, в солнечном Лос-Анджелесе, на нескольких виллах в Беверли-Хиллз. Режиссером выступил Алан Бадоев, с которым EMINа связывает не одна творческая успешная работа.

Стоит отметить, что съемочным процессом они увлеклись не на шутку, так что даже пришлось менять локацию в считанные минуты из-за приехавшей на шум полиции. Но эта ситуация никак не помешала завершить новую и очень интересную работу, от которой главные герои и сам режиссер остались в полном восторге.

(Автор: Джани Бабаева)