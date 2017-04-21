Британские школы будут обращаться к родителям за финансовой помощью

2017-04-21 12:39 | www.oxu.az | 3

В Британии администрация каждой шестой школы вынуждена обращаться за финансовой помощью к родителям в связи с тем, что правительство сокращает бюджет на образование.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает The Telegraph.

Согласно данным опроса, проведённого британской Ассоциацией преподавателей школ и вузов (Association of Teachers and Lecturers), три четверти школ Англии вынуждены урезать бюджеты и обращаться за финансовой помощью к родителям из-за грядущего сокращения государственного финансирования.

Дело в том, что правительство Британии планирует сократить бюджет на образование на 7% (то есть на три миллиарда фунтов стерлингов). Поэтому уже сейчас администрация каждой шестой государственной школы отправляет родителям письма с просьбой пожертвовать 20 фунтов или больше для школьного фонда.

Помимо всего прочего, из-за нехватки педагогов в некоторых школах количество учеников в одном классе достигает 64 человек.

С.С.

