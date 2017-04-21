Осуществляйте платежи бесконтактной картой Expressbank

2017-04-21 12:45 | www.oxu.az | 3

Карта Expresso, которая имеет ряд преимуществ также поддерживает технологию бесконтактных платежей. Бесконтактный платеж представляет собой способ расчетов, который не предполагает физического контакта между банковской картой и POS-терминалом.

Посредством бесконтактных карт возможно осуществлять оплаты на небольшие суммы до 20 AZN путём поднесения карты к POS-терминалу, не набирая при этом PIN-код. Данная технология позволяет удобнее совершать мелкие оплаты и существенно экономит время клиентов. Для осуществления платежей на более крупные суммы необходимо будет вводить PİN-код и придерживаться стандартных правил авторизации.

Дополнительно к вышеперечисленному карта Expresso обладает такими преимуществами, как “cash back”, возможность накопления, дополнительный доход, право свободного выбора дизайна карты. Баланс карты можно пополнять посредством Личного кабинета, платежных терминалов ExpressPay и мобильного приложения ExpressPay. Держателям данной карты также бесплатно предоставляется услуга SMS-Banking.



В сеть обслуживания “Expressbank” входят 16 филиалов из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгаит, а 6 располагаются в городах Гянджа, Мингечевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть Банка насчитывает около 80 банкоматов, 6000 РОS-терминалов и свыше 500 терминалов ExpressPay на территории страны.



Для получения более подробной информации об услугах банка, вы можете позвонить в наш Информационный Центр 132, воспользоваться нашим вебсайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.



