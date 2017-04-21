В Баку продолжаются работы по обновлению дорожной разметки

2017-04-21 12:23 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На автомобильной дороге Гала-Шувелан в Хазарском районе Баку проводятся работы по обновлению дорожной разметки и пешеходных «зебр», говорится в сообщении ОАО «Азеравтойол», распространенном в пятницу.

Работы будут завершены до вечера.

Аналогичные работы начнутся сегодня с 22:00 на Московском проспекте, Баладжарском круге, на улицах А.Бакиханова и Джейхуна Гаджибейли (от ул. А. Бакиханова до ул. Ханифы Алескерова) в Насиминском районе столицы.

Работы завершатся до утра.

(Текст: Кямаля Сеидова)