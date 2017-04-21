Али Гасанов: В Тертерском районе скоро будет построен поселок для вынужденных переселенцев (ФОТО

2017-04-21 12:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Тертерском районе в ближайшие месяцы будет построен большой поселок, возводимый для вынужденных переселенцев, сказал, выступая на заседании коллегии Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, посвященном итогам первого квартала текущего года и предстоящим задачам, вице-премьер, председатель структуры Али Гасанов.

Али Гасанов отметил, что в этом году строятся новые здания и поселки для вынужденных переселенцев. «Один из них большой поселок, строящийся в Тертерском районе, который будет введен в строй в ближайшее время. Как отметил недавно глава государства, в ближайшее время будут решены проблемы беженцев, проживающих в аварийных зданиях в Баку и Сумгайыте, и в первую очередь, в новые дома будут переселены четыре тысячи семей вынужденных переселенцев, которые проживают в наиболее сложных условиях. Процесс будет идти поэтапно, одновременно строятся и новые здания, и, в то же время, в построенных ранее зданиях будут выделяться квартиры, где будут размещены вынужденные переселенцы», - сказал Али Гасанов.

Доведя до внимания, что по поручению Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой работы в этом направлении начаты, и что в связи с этим ведутся всесторонние обсуждения, Али Гасанов напомнил, что на первоначальном этапе на территории квартала для вынужденных переселенцев в Масазыре строятся три, а на территории поселка Рамана одно пятиэтажное здание. Согласно распоряжению главы государства также ускоренными темпами продолжаются восстановительные работы в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района. Назвав восстановление Джоджуг Марджанлы началом «Большого возвращения», Али Гасанов довел до внимания, что выступивший на недавнем заседании Кабмина Президент Ильхам Алиев уделил особое внимание этому историческому событию. Проводимые в селе восстановительные работы, строительство дорог, а также мечети, идентичной той, которая находится в Шуше, и другие работы осуществляются по поручению и под контролем Президента Ильхама Алиева. «Самое главное, что результатом успешной идеологической политики главы государства стало то, что уже весь мир знает о селе Джоджуг Марджанлы, о его оккупации и разрушении, освобождении и сегодняшнем восстановлении этого села, о том, что эти места являются азербайджанскими территориями», - отметил Али Гасанов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)