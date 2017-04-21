AtaBank перешел под контроль Synergy Group, в правление войдут 7 человек

2017-04-21 12:40 | www.apa.az | 3

ОАО AtaBank, объединившийся с Caspian Development Bank и ранее входивший в AtaHolding, перешел под контроль ООО Synergy Group.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявил исполнительный директор Synergy Group Исмаил Сулейманов на пресс-конференции, посвященной слиянию Atabank и Caspian Development Bank.

И/о председателя правления AtaBank Даянат Гулиев сообщил, что в правление AtaBank войдут 7 человек.

Правление банка состоит из 4 человек: Даянет Гулиев (председатель), Этибар Бабашлы (заместитель), Сабухи Алиев (заместитель) и Рауф Гусейнов (заместитель).

Напомним, что согласно решению общего собрания акционеров Atabank и CDB 18 апреля, в связи с реорганизацией и присоединением CDB Bank к Atabank временное исполнение обязанностей председателя Наблюдательного совета было возложено на Фарах Мамедову, председателя правления – на Даяната Гулиева. С международной консалтинговой фирмой PwC достигнуто первоначальное соглашение об оценке активов в связи с реорганизацией банков. Кроме того, до государственной регистрации факта реорганизации Atabank и CDB, банки по отдельности продолжат выполнение своих обязательств по гражданско-правовым договорам с контрагентами.