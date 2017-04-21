В США школьный автобус врезался в дерево, пострадали дети

2017-04-21 12:51 | www.oxu.az | 3

Школьный автобус врезался в дерево в американском штате Западная Виргиния, 26 школьников и один взрослый получили ранения, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

В ДТП попал автобус, в котором ехали игроки футбольной команды школы из Огайо. По данным властей, всех пострадавших госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.

В момент аварии в автобусе находились около 40 человек.

Полиция изучает все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, причиной ДТП могло стать превышение скорости водителем автобуса.

C.C.

