Азербайджанский Expressbank вводит бесконтактные расчеты

2017-04-21 12:58 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Карта Expresso, которая имеет ряд преимуществ, также поддерживает технологию бесконтактных платежей, говорится в сообщении Expressbank, распространенном в пятницу.

Бесконтактный платеж представляет собой способ расчетов, который не предполагает физического контакта между банковской картой и POS-терминалом. Посредством бесконтактных карт возможно осуществлять оплаты на небольшие суммы до 20 манатов путём поднесения карты к POS-терминалу, не набирая при этом PIN-код. Данная технология позволяет удобнее совершать мелкие оплаты и существенно экономит время клиентов. Для осуществления платежей на более крупные суммы необходимо будет вводить PİN-код и придерживаться стандартных правил авторизации.

Дополнительно к вышеперечисленному карта Expresso обладает такими преимуществами, как “cash back”, возможность накопления, дополнительный доход, право свободного выбора дизайна карты. Баланс карты можно пополнять посредством личного кабинета, платежных терминалов ExpressPay и мобильного приложения ExpressPay. Держателям данной карты также бесплатно предоставляется услуга SMS-Banking.

В сеть обслуживания Expressbank входят 16 филиалов, из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгайыт, а шесть располагаются в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть банка насчитывает около 80 банкоматов, 6000 РОS-терминалов и свыше 500 терминалов ExpressPay на территории страны.

Для получения более подробной информации об услугах банка можно позвонить в информационный центр 132, воспользоваться вебсайтом www.expressbank.az или же связаться посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.