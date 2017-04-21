В России задержан находившийся в розыске азербайджанец

2017-04-21 12:56 | www.apa.az | 2

Во Всеволожском районе задержан азербайджанец, объявленный в розыск у себя на родине.

Как передает АПА со ссылкой на сайт 47news, об этом сообщили в правоохранительных органах.

Около двух часов ночи 21 апреля на посту ДПС на Мурманском шоссе был задержан 37-летний водитель из Азербайджана, зарегистрированный в Петербурге.

При проверке документов выяснилось, что он находится в розыске по обвинению в разбое на территории Азербайджана, совершенном в декабре минувшего года. На родине мужчине определена мера пресечения в виде подписки о невыезде.