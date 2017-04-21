В Азербайджане будут принимать скот в качестве залога

2017-04-21 13:00 | www.oxu.az | 2

В Азербайджане в случае невыполнения обязательств по выплате налогов, страховых взносов, таможенного долга, права собственности и другие вещные права должника на принадлежащее ему движимое имущество могут быть ограничены.

Как передает Oxu.Az, это нашло свое отражение в законопроекте «О залоге движимого имущества».

Согласно закону, кредитные организации смогут принимать скот, автомобили и оборудование, малую технику, телевизоры, компьютеры и т.д. в качестве залога.

У.А.

