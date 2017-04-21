У вкладчиков Caspian Development Bank не будет никаких проблем после объединения с Atabank - акционер (ФОТО)

2017-04-21 13:01 | www.trend.az | 1

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БАКУ /Trend/ - У вкладчиков Caspian Development Bank не возникнет никаких проблем после объединения с Atabank, сказал в пятницу на пресс-конференции исполнительный директор Synergy Group Исмаил Сулейманов.

«После объединения Atabank станет правовым преемником Caspian Development Bank, и все его обязательства перейдут Atabank. Хочу отметить, что в связи с этим у вкладчиков Caspian Development Bank не будет никаких проблем», - сказал Сулейманов.

Synergy Group является основным акционером Caspian Development Bank, и, как отметил Сулейманов, с апреля он также является владельцем Atabank, который раньше принадлежал AtaHolding (76 процентов акций) и частным лицам (26 процентов).

По его словам, после консолидации корпоративное управление нового банка также будет организовано на самом высоком уровне. В то же время исполнительный директор холдинга отметил, что в ближайшее время в Хатаинском районе Баку откроется новое административное здание банка, что позволит предоставлять услуги клиентам на еще более качественном уровне.

18 апреля стало известно, что Caspian Development Bank в связи с реорганизацией будет ликвидирован и присоединен к Atabank. В соответствии с решением общего собрания акционеров этих банков временно исполнять обязанности председателя правления Atabank будет Даянат Гулиев, а обязанности председателя Наблюдательного совета - Фарах Мамедова. В связи с реорганизацией этих банков для оценки их активов привлечена международная консалтинговая компания PWC.

AtaBank функционирует с 1993 года, а Caspian Development Bank – с 1988 года (тогда он назывался Universal Bank).

(Автор: Азад Гасанли)

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