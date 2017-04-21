Меморандум о взаимопонимании по вертикальному газовому коридору одобрен большинством участников проекта

2017-04-21 13:08 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Меморандум о взаимопонимании по вертикальному газовому коридору (Vertical Gas Corridor) уже одобрен большинством участвующих в проекте компаний, сообщил Trend в четверг источник в румынской компании «Трансгаз» - одного из участников этого проекта.

«Участники концепции вертикального газового коридора, DESFA (Греция), ICGB AD, Bulgartransgaz (Болгария), «Трансгаз» (Румыния) и FGSZ (Венгрия), подготовили текст меморандума. Документ уже утвержден «Трансгаз» и, насколько нам известно, большинством соответствующих компаний», - сказал источник.

В этом контексте «Трансгаз» выступил с предложением о скорейшем подписании этого документа в Бухаресте, сказал источник, добавив, что, тем не менее, точная дата его подписания еще не известна.

Ранее, греческие СМИ сообщили, что документ будет подписан в начале мая текущего года.

Интерес к участию в строительстве этого коридора проявил также и украинский Uktransgaz.

Пропускная способность нового трубопровода составит три-пять миллиардов кубометров газа в год.

Вертикальный газовый коридор предоставит возможность получить каспийский газ с помощью Трансадриатического трубопровода (TAP).

Трубопровод ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Строительство трубопровода TANAP, также входящего в состав "Южного газового коридора", сегодня продолжается в Турции.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первые партии азербайджанского газа попали в Европу.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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