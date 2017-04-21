Эльнара Халилова: Я заставила подругу развестись – ВИДЕО

2017-04-21 13:20 | www.oxu.az | 2

В очередном выпуске передачи «Elin gözü» на телеканале ARB с ведущим Эльгизом Акбером обсуждались семейные проблемы.

Как передает Oxu.Az, в эфире передачи между певицей Эльнарой Халиловой и журналисткой Айсель Ализаде возникли разногласия.

А.Ализаде, обсуждая проблемы пришедшей на передачу семьи, сказала: «Оскорбления и насилие прощать нельзя. Нельзя помирить людей против их воли. Такая семья должна распасться ради четырех дочерей. Дети должны видеть нормальные отношения в семье».

Э.Халилова не согласилась со словами А.Ализаде:

«Семью можно разрушить за секунду, но на создание семьи нужно много времени. Я посоветовала своей подруге развестись, и она развелась. Я сказала, что этот человек не может быть ей мужем и разрушила 7-летний брак. Но в этом случае я вижу, что конфликт можно уладить. Наша цель – не допустить распада этой семьи».

А.С.

