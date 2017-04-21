Президент Ильхам Алиев принял главу Международной шахматной федерации (версия 2)

2017-04-21 13:13 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял президента Международной шахматной федерации Кирсана Илюмжинова.

Отметив высокий уровень организации супертурнира “Shamkir Chess 2017”, посвященного памяти международного гроссмейстера Вугара Гашимова, президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов сказал, что, проводя столь престижный турнир, Азербайджан вносит вклад в дальнейшее расширение международного сотрудничества в спортивной сфере, а также это важно с точки зрения развития регионального туризма. Он подчеркнул, что многими людьми в мире к этому мероприятию проявляется большой интерес.

Коснувшись важности супертурнира “Shamkir Chess 2017”, Президент Ильхам Алиев сказал, что этот турнир уже превратился в традиционное мероприятие, подчеркнул, что личное участие в нем Кирсана Илюмжинова и ведущих шахматистов мира служит делу дальнейшего повышения уровня мероприятия. Президент Азербайджана отметил значение проведения таких престижных международных мероприятий не только в Баку, но и в регионах страны. Глава государства подчеркнул, что в целом в Азербайджане проводится большая работа с точки зрения развития регионов страны и создания необходимой инфраструктуры.

В ходе беседы было отмечено, что в Азербайджане на государственном уровне проявляется большая забота о спорте, состоялся обмен мнениями по перспективам сотрудничества.