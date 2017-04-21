В Баку Евросоюза и ГЭЦ провели совместный семинар

2017-04-21 13:27 | www.apa.az | 2

Сегодня в рамках панели Реформ государственного управления, созданной при программе Платформы 1 Восточного партнерства «Демократия, надлежащее государственное управление и стабильность» состоялся семинар на тему «Создание и управление информационными базами в системе госслужбы».

Как сообщает АПА, на мероприятии, проведенном по инициативе Европейской службы внешних действий и Государственного экзаменационного центра, зампредседателя Совета директоров ГЭЦ Бахрам Халилов рассказал о важности развивающихся партнерских отношений между Азербайджаном и ЕС, в том числе и институциональных инструментах, которые поддерживает ЕС.

Подчеркнув важность международного сотрудничества, зампредседателя рассказал о пользе обмена опытом и знаниями в рамках панели Реформ государственного управления: «В стране создана и действует база в сфере госслужбы. Мы хотим, чтобы в будущем в эту базу были включены новые инструменты, позволяющие получить всю информацию о работе кадров, госслужащих».

Заведующий операционным отделом азербайджанского отдела ЕС Йерун Виллемс же отметил, что Европейский союз так же, как и другие страны-участницы «Восточного партнерства», уделяют особое внимание сфере государственного управления в Азербайджане. «Европейский Союз всегда поддерживает основы реформ, проводимых в Азербайджане с целью укрепления государственного управления. Одним из основных разделов нынешних реформ в институциональном управлении Азербайджана являются твининг-проекты. Повышение в Азербайджане уровня твининг-проектов приводит к росту сотрудничества по другим проектам в рамках «Восточного партнерства». Твининг-проекты являются очень важными с точки зрения проведения реформ в сфере государственного управления».



На мероприятии сотрудники Государственного экзаменационного центра выступили с представлением «О нынешней ситуации и возникающих проблемах в сфере создания и управления базами данных на государственной службе».