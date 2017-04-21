Apple будет производить технику из отходов

2017-04-21 13:30 | www.oxu.az | 4

Компания Apple намерена создать замкнутый производственный цикл, который позволит изготавливать устройства только из вторичного сырья.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Life.ru, уже сегодня компания приобретает вторичное сырьё у сторонних поставщиков. Кроме того, у Apple действует программа Apple Renew, в рамках которой покупатели могут сдать свои старые устройства на переработку.

Для создания замкнутого производственного цикла компания создала робота Liam, способного разбирать смартфоны и сортировать их компоненты. В настоящий момент уже запущено два подобных конвейера, которые могут разобрать до 2,4 миллиона устройств в год.

Как отмечается в отчёте, некоторые из полученных таким образом компонентов с недавних пор применяются для производства техники. К примеру, алюминиевые корпусы iPhone 6 переплавляются и используются при изготовлении компьютеров Mac mini.

Также Apple упомянула, что 100% электричества, потребляемого их дата-центрами, вырабатывается при помощи возобновляемых источников энергии.

İ.N