Сменились начальники нескольких исправительных учреждений - ЭКСКЛЮЗИВ

2017-04-21 13:34 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, произошло новое назначение освобожденного некоторое время назад от занимаемой должности начальника исправительного учреждения №6 Али Амирова.

Он назначен заместителем начальника исправительного учреждения №1.

Начальник исправительного учреждения №8 Гачай Асланов отправлен на пенсию. На его место назначен освобожденный от должности начальника исправительного учреждения №1 Ровшан Ниязов.