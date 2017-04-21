Сменились начальники нескольких исправительных учреждений - ЭКСКЛЮЗИВ
2017-04-21 13:34 | www.apa.az | 3
Как сообщает АПА, произошло новое назначение освобожденного некоторое время назад от занимаемой должности начальника исправительного учреждения №6 Али Амирова.
Он назначен заместителем начальника исправительного учреждения №1.
Начальник исправительного учреждения №8 Гачай Асланов отправлен на пенсию. На его место назначен освобожденный от должности начальника исправительного учреждения №1 Ровшан Ниязов.