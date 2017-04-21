В Азербайджане выпадет град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

2017-04-21 13:35 | www.oxu.az | 3

22 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.Ночью местами возможна изморось, будет слабый туман.Порывистый юго-западный ветер днем сменится на северо-западный.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-9°, днем 14-18° тепла, в Баку ночью 7-9°, днем 15-17° тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 мм до 766 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 45-55%

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, значительное колебание атмосферного давления на Абшеронском полуострове 22-23 апреля, смена сильного ветра хазри гилаваром 23 апреля плохо повлияет на состояние метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Ночью и утром в некоторых районах будет туман, днем местами ожидаются грозы, кратковременные дожди. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 5-10° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью от 3-8° тепла, днем 11-16° тепла.

С 22 по 25 апреля на территории республики будет ветрено, 24 апреля в некоторых районах ожидаются грозы, дожди. Местами выпадет град, в горных районах – снег.

Н.О.