В США полиция арестовала 10-летнего мальчика-аутиста

2017-04-21 13:40 | www.oxu.az | 3

Во Флориде полиция заковала в наручники прямо в школе 10-летнего мальчика-аутиста.

Сотрудники правоохранительных органов задержали школьника из-за инцидента, который произошёл несколько месяцев назад, сообщает The Washington Post.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, по словам офиса шерифа, Джон Бенджамин Хейгуд был арестован 12 апреля по обвинению в совершении тяжкого преступления против руководства школьного совета.

Согласно заявлению полиции, в октябре 2016 года мальчик пнул своего парапрофессионального педагога (Помощник по воспитанию. — RT), который работал с ним после постановки диагноза «аутизм». Пострадавший заявил, что после инцидента у него на теле остались царапины и другие признаки побоев.

После произошедшего школьник перестал посещать занятия и обучался по индивидуальной программе, но 12 апреля он пришёл в школу, где должен был сдать общий экзамен. Пострадавший вспомнил его и сообщил в полицию о его приходе.

В полиции при этом отметили, что не знали о том, что мальчик является аутистом.

Ранее в США застрелившего мальчика-аутиста полицейского приговорили к 40 годам тюрьмы.

C.C.

