Финрегулятор: Объединение Atabank и Caspian Development Bank позволит сформировать более сильный и устойчивый банк (версия 2)

2017-04-21 13:32 | www.trend.az | 4

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БАКУ /Trend/ - Объединение Atabank и Caspian Development Bank позволит сформировать новый, более сильный и устойчивый банк, считает член правления Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана Имран Мамедов.

"Идея реорганизации двух банков появилась еще в начале года, и в связи с этим их руководство обратилось к нам. Последние два-три месяца изучалось возможное влияние консолидации на финансовую устойчивость двух банков и эффект на весь банковский сектор в целом. Можно сказать, что объединение двух банков будет успешным", - сказал в пятницу на пресс-конференции Мамедов.

Он отметил, что Палата будет активно участвовать в процессе объединения двух банков, и основным приоритетом регулятора в этом вопросе будет защита интересов клиентов.

Об объединении Caspian Development Bank и Atabank стало известно 18 апреля. Как сообщалось, Caspian Development Bank будет реорганизован и ликвидирован, а его активы будут переданы Atabank. В соответствии с решением общего собрания акционеров этих банков временно исполнять обязанности председателя правления Atabank будет Даянат Гулиев, а обязанности председателя Наблюдательного совета - Фарах Мамедова. В связи с реорганизацией этих банков для оценки их активов привлечена международная консалтинговая компания PWC.

Как сообщил председатель правления Atabank Даянат Гулиев, решение о консолидации является совместным, и по итогам этого процесса на рынке появится более крупный, инновативный, клиентоориентированный банк.

По словам Гулиева, после объединения у нового банка сформируется достаточный объем финансовых ресурсов и укрепится капитальная позиция.

«Банк будет работать на основе новой стратегии развития. Наша цель - усилить инфраструктуру Atabank, расширить спектр предлагаемых услуг и снизить их стоимость. Вместе с тем система управления банком будет существенно улучшена, а административное управление будет основано на принципе “на шаг впереди”, - сказал Гулиев.

Основным акционером Caspian Development Bank является Synergy Group, с апреля холдинг также является владельцем Atabank, который раньше принадлежал AtaHolding (76 процентов акций) и частным лицам (26 процентов).

AtaBank функционирует с 1993 года, а Caspian Development Bank – с 1988 года (ранее он назывался Universal Bank).

(Автор: Азад Гасанли)

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