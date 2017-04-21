Savunma Bakanı Fikri Işık'tan Rakka operasyonu açıklaması

2017-04-21 13:37 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Savunma Bakanı Işık, "Ümit ediyoruz ki Rakka operasyonunda PYD ve YPG yer almaz" dedi

Savunma Bakanı Fikri Işık, Rakka operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin, operasyonda PYD ve YPG'nin yer almaması isteğini ABD'li mevkidaşı ile konuştuğunu belirten Işık, bu açıdan Erdoğan ve Trump görüşmesinin de önemli olduğunu söyledi. Işık, Erdoğan ve Trump görüşmesinde PYD rahatsızlığının iletileceğini söyledi.

"YPG VE PYD KATILIRSA TÜRKİYE RAKKA OPERASYONUNA KATILMAZ"

Rakka operasyonu için net konuşan Işık, YPG ve PYD'nin katıldığı bir operasyona Türkiye'nin katılmasının veya destek vermesinin söz konusu olmayacağını söyledi.

Işık şunları söyledi:

Ümit ediyoruz ki terör örgütleri olan PYD/YPG Rakka operasyonunda yer almaz. Bunları mevkidaşımla konuştum onlar da bunu değerlendireceklerini söylediler. Umarız bunun sonucunu sahada yansıması ile görürüz. Önümüzdeki günlerde bu konuda sayın Cumhurbaşkanımızın, sayın Trump ile görüşmeleri olacak.

"OBAMA YÖNETİMİ MÜNBİÇ SÖZÜNÜ TUTMADI"

Münbiç konusunda Obama yönetimi Türkiye'ye defalarca söz verdi ancak bu söz maalesef tutulamadı.

Rusya ile S400 savunma sistemi ile ilgili çalışmalar nihai noktaya geldi ama her iki ülke tarafından yürütülmesi gereken süreçler var.