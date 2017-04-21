Контракт о реорганизации Аракской атомной электростанции будет подписан в воскресенье

2017-04-21 13:40 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Пресс-секретарь МИД Китая Лу Кан заявил в четверг, что его страна подпишет в воскресенье соглашение о реорганизации Аракской атомной электростанции в Иране, сообщает агентство IRNA.

По его словам, документ считается первой сделкой по реорганизации электростанции, которая должна быть подписана сторонами.



Пресс-секретарь также отметил, что китайские и иранские официальные лица уже достигли первоначального соглашения о подписании торгового соглашения.



Лу Кан сказал, что Китай и США являются совместными руководителями рабочей группы по проекту Арак.

«Подписание этого контракта создаст хорошие условия для существенного начала проекта реорганизации», - сказал пресс-секретарь.



Реактор в Араке мощностью 40 мегаватт предназначен для производства изотопов для лечения рака и других видов заболеваний. Иран реорганизует запланированный исследовательский реактор, чтобы резко сократить потенциальный объем производства плутония.



Иран разобрал чувствительную часть реактора, и инспекторы ООН посетили это место, чтобы проверить его, что имеет решающее значение для осуществления Ядерной сделки.



Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.

Длительные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

(Автор: Эльмира Таривердиева)