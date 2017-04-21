С 22 по 25 апреля на территории Азербайджана сохранится ветреная погода

2017-04-21 13:45 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в субботу ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend в пятницу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Ночью местами слабый туман, морось. Порывистый юго-западный ветер днем сменится сильным северо-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-9, днем - 14-18, в Баку ночью - 7-9, днем - 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 45-55 процентов.

Заметные колебания атмосферного давления на Абшеронском полуострове 22-23 апреля, смена сильного северного ветра 22 апреля на порывистый южный ветер 23 апреля будут неблагоприятны для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в субботу преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных местах туман. Однако днем местами вероятны кратковременные, грозовые дожди. Порывистый западный ветер. Ночью 5-10, днем 20-25, в горах ночью 3-8, днем 11-16 градусов тепла.

С 22 по 25 апреля на территории Азербайджана сохранится ветреная погода, местами будет сильный западный, северо-западный ветер, 24 апреля в некоторых местах ожидаются кратковременные, грозовые дожди. Местами прогнозируются ливневые дожди, град в высокогорной местности снег.

(Текст: Кямаля Сеидова)