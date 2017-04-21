Опрос: Более 60% россиян считают необходимым захоронить тело Ленина

2017-04-21 13:50 | www.apa.az | 3

Более 60% россиян заявили о необходимости захоронить тело Ленина, которое находится в Мавзолее на Красной площади в Москве, причем половина из них полагает, что это нужно сделать немедленно.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, это следует из данных всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Разница в оценках отмечается и в отношении к предложению захоронить тело Ленина: Большинство (63%) в целом согласно с тем, что это необходимо сделать, однако 32% считают нужным осуществить это немедленно (среди 25-34-летних – 40%), а 31% — выждать какое-то время, пока этот вопрос не будет затрагивать тех, для кого Ленин дорог», — говорится в сообщении.

При этом еще около трети опрошенных предлагает оставить все так, как есть сейчас.

Согласно опросу, отношение к Мавзолею Ленина у россиян по-прежнему неоднозначное. Около 40% опрошенных причисляют его к туристическим объектам и относятся равнодушно. При этом почти столько же участников опроса признались социологам, что нахождение тела Ленина на Красной площади — неправильно и противоестественно. Еще 18% уверены, что тело Ленина как великого вождя должно находиться в столице.

Ранее сообщалось, что на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект о захоронении останков Владимира Ленина. В свою очередь лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал законопроект о захоронении Ленина крупнейшей провокацией против российской государственности.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 9-10 марта 2017 года. Опрос проведен с помощью телефонного интервью среди 1200 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.