Встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении может состояться 27 апреля

2017-04-21 13:55 | www.apa.az | 3

Как сообщили московскому корреспонденту АПА в дипломатических источниках, встрече между Сергеем Лавровым, Эльмаром Мамедъяровым и Эдвардом Налбандяном может быть проведена 27 апреля в Москве.

Другой источник подтвердил АПА, что министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров 27 апреля совершит визит в Москву.

Отметим, в прошлом месяце в интервью АПА министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал о возможном проведении трехсторонней встречи по инициативе российской стороны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время проведенного 19 апреля традиционного брифинга заявила о том, что проведение трехсторонней встречи ожидается.