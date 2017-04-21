В России задержан находившийся в розыске азербайджанец
2017-04-21 13:55 | www.oxu.az | 3
Во Всеволожском районе задержан азербайджанец, объявленный в розыск у себя на родине.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт 47news, об этом сообщили в правоохранительных органах.
Около двух часов ночи 21 апреля на посту ДПС на Мурманском шоссе был задержан 37-летний водитель из Азербайджана, зарегистрированный в Петербурге.
При проверке документов выяснилось, что он находится в розыске по обвинению в разбое на территории Азербайджана, совершенном в декабре минувшего года. На родине мужчине определена мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Н.О.