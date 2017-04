Клинт Иствуд снимет фильм о предотвращении теракта в Европе

2017-04-21 14:00 | www.oxu.az | 3

Американский актер, режиссер и продюсер Клинт Иствуд снимет свой следующий фильм о трех американцах, которые помогли предотвратить теракт в следовавшем в Париж скоростном поезде летом 2015 года.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Съемки картины пройдут на студии Warner Bros.

В основу ленты будет положена книга «Поезд в 15:17 в Париж: Подлинная история о террористе, поезде и трех американских героях» (The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Heroes). Она представляет собой воспоминания трех приятелей - участников подлинных событий в скоростном поезде Thalys: Энтони Сэдлера, Алека Скарлатоса и Спенсера Стоуна. Их версию происшедшего изложил известный в США писатель Джеффри Стерн, работавший репортером в Афганистане и Кашмире, публиковавшийся в таких изданиях, как «Атлантик», Foreign Policy, «Эсквайр», TIME, Newsweek и многих других.

В августе 2015 года 26-летний уроженец Марокко Аюб аль- Каззани открыл стрельбу в вагоне скоростного поезда, следовавшего из Амстердама в Париж. Экстремист был быстро нейтрализован членами поездной бригады и пассажирами, среди которых оказались трое американцев. Один из них проходил службу в Национальной гвардии штата Орегон, второй - в ВВС США. Без их помощи террорист мог убить значительное количество людей, в поезде ехали 554 пассажира.

86-летний Клинт Иствуд сыграл в 59 картинах и снял около 40 фильмов. Самыми известными из них являются классика вестерна «Хороший, плохой, злой» (1966) режиссера Серджио Леоне.

A.C.