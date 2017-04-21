После объединения двух азербайджанских банков сокращения штата сотрудников не ожидается (версия 2)

2017-04-21 13:52 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - После объединения Atabank и Caspian Development Bank руководством нового банка не планируется сокращение штата сотрудников, сказала председатель Наблюдательного совета Caspian Development Bank Фарах Мамедова на пресс-конференции в пятницу

"Политика акционеров банка такова, что мы не допустим сокращения штата сотрудников", - сказала она.

Как отметила Мамедова, в настоящее время в Caspian Development Bank работают 100, а в Atabank - 415 человек.

«Caspian Development Bank появился в непростой период, однако, несмотря на это, банк динамично развивался и смог увеличить свои активы и клиентскую базу. После начала реализации мер, предусмотренных в стратегических дорожный картах, кризис, который наблюдался в банковском секторе последние два года, был устранен, финансовый сектор оздоровился, а доверие клиентов к банкам было восстановлено. Цель консолидации Caspian Development Bank и Atabank - поддержать эту политику, сформировать более устойчивый и сильный банк и более эффективно вносить свой вклад в развитие банковского сектора и экономики», - сказала она.

Об объединении Caspian Development Bank и Atabank стало известно 18 апреля. Как сообщалось, Caspian Development Bank будет реорганизован и ликвидирован, а его активы переданы Atabank. В соответствии с решением общего собрания акционеров этих банков временно исполнять обязанности председателя правления Atabank будет Даянат Гулиев, а обязанности председателя Наблюдательного совета - Фарах Мамедова. В связи с реорганизацией этих банков для оценки их активов привлечена международная консалтинговая компания PWC.

Основным акционером Caspian Development Bank является Synergy Group, с апреля холдинг также является владельцем Atabank, который раньше принадлежал AtaHolding (76 процентов акций) и частным лицам (26 процентов).

AtaBank функционирует с 1993 года, а Caspian Development Bank – с 1988 года (ранее он назывался Universal Bank).

(Автор: Азад Гасанли)

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