В Хабаровске напали на приемную ФСБ, погибли два человека

2017-04-21 13:56 | www.apa.az | 2

В Хабаровске напали на приемную УФСБ, погибли сотрудник и один из посетителей.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает центр общественных связей ведомства.

​«21 апреля в 17.02 по местному времени в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям. Погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей — граждан стран СНГ, второй ранен. Нападавший застрелен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия проводят оперативно-следственные мероприятия.