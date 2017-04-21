Подозреваемый в совершении теракта в Париже сам явился в полицию Антверпена

2017-04-21 14:03 | www.apa.az | 3

Подозреваемый в причастности к перестрелке на Елисейских полях в Париже, явившийся в пятницу в отделение полиции бельгийского города Антверпен, не имеет отношения к инциденту во французской столице.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила телерадиокомпания RTBF со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«По нашим данным, отправной точкой обыска является расследование незаконного оборота наркотических средств. Поэтому априори нет связи между этим человеком и атакой в Париже», — сообщает RTBF.

Ранее официальный представитель МВД Франции Пьер-Анри Бранде заявил, что полиция по ориентировке бельгийских властей разыскивает подозреваемого, которым может быть 39-летний Карим С. Его документы нашли в автомобиле нападавших. По другим данным, это может быть человек по имени Абу Юсеф аль-Бельжики («бельгиец»).

«Аль-Бельжики означает «бельгиец», но это очень неопределенное обозначение», — отметили в парижской прокуратуре.

Отметим, на Елисейских полях в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб один полицейский, еще двое получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован, второму удалось скрыться.

Расследованием произошедшего занимается антитеррористический отдел парижской прокуратуры. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство».