Названа дата встречи Мамедъяров – Лавров – Налбалдян

2017-04-21 14:06 | www.oxu.az | 3

Стала известна дата трехсторонней встречи глав МИД России, Азербайджана и Армении.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, встреча между Сергеем Лавровым, Эльмаром Мамедъяровым и Эдвардом Налбалдяном состоится 27 апреля.

Другой источник подтвердил, что министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров 27 апреля совершит визит в Москву.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на традиционном брифинге 19 апреля заявила, что ожидается проведение трехсторонней встречи министров.



Н.О.

