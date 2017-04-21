Названа дата встречи Мамедъяров – Лавров – Налбалдян
2017-04-21 14:06 | www.oxu.az | 3
Стала известна дата трехсторонней встречи глав МИД России, Азербайджана и Армении.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, встреча между Сергеем Лавровым, Эльмаром Мамедъяровым и Эдвардом Налбалдяном состоится 27 апреля.
Другой источник подтвердил, что министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров 27 апреля совершит визит в Москву.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на традиционном брифинге 19 апреля заявила, что ожидается проведение трехсторонней встречи министров.
Н.О.