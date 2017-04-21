Нагорно-карабахский конфликт угроза миру в регионе - американский эксперт

2017-04-21 13:56 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт ставит под серьезную угрозу мир и стабильность в регионе, сказал Trend профессор Калифорнийского университета Coastal California Кристофер Ганн, принимавший участие в первом Международном форуме кавказоведов, прошедшем в Баку.

Он отметил, что изучает этот конфликт, добавив, что одна из причин его приезда в Азербайджан связана с исследованием, проводимым в связи с этим конфликтом.

«Армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт ставит под угрозу мир и стабильность в регионе, и продолжается до сегодняшнего дня с тех пор, как закончилась «холодная война». Этот конфликт должен быть уже решен, и это трагедия, что он все еще продолжает оставаться неурегулированным», - сказал Ганн.

Профессор подчеркнул, что Армения оккупировала 20 процентов азербайджанских территорий, и этот вопрос должен быть решен как можно скорей.

Что касается резолюций СБ ООН об урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, безоговорочном выводе армянских войск с азербайджанских территорий, то профессор отметил, что просто невероятно, что эти резолюции до сих пор не выполнены. «Существуют примеры, когда резолюции ООН выполнялись по ряду конфликтов. Однако одной из причин отсутствия активной работы по выполнению резолюций, связанных с вышеуказанным конфликтом, являются двойные стандарты, имеющие место как на Западе, так и в ООН», - подчеркнул Ганн.

В заключение профессор Кристофер Ганн добавил, что Азербайджан является лидером и самым сильным государством Южного Кавказа, обеспечивающим мир и спокойствие в регионе.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)