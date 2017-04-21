Обращений для консолидации от других банков в Азербайджане не поступало – финрегулятор (версия 2)

2017-04-21 14:03 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - В Палату надзора над финансовыми рынками Азербайджана не поступало обращений от других банков по объединению, сказал в пятницу на пресс-конференции член правления ведомства Имран Мамедов.

Тем не менее, по словам Мамедова, в случае обращения подход регулятора будет таким же, как и в случае с Caspian Development Bank и Atabank.

«В настоящее время таких обращений нет, но в случае, если они будут, то мы, как и в случае с Caspian Development Bank и Atabank на протяжении двух-трех месяцев проанализируем ситуацию в этих банках и только потом примем решение», - сказал Мамедов.

18 апреля стало известно, что Caspian Development Bank в связи с реорганизацией будет ликвидирован и присоединен к Atabank. В соответствии с решением общего собрания акционеров этих банков исполнять обязанности председателя правления Atabank будет Даянат Гулиев, а обязанности председателя Наблюдательного совета - Фарах Мамедова. В связи с реорганизацией этих банков для оценки их активов привлечена международная консалтинговая компания PWC.

После объединения этих двух банков в Азербайджане будет действовать 31 банк, в том числе два с государственным участием.

(Автор: Азад Гасанли)

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