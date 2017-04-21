Министр: «Если Лапшин будет осужден в Азербайджане, мы будем добиваться, чтобы свое наказание он отбывал в Израиле»

2017-04-21 14:07 | www.apa.az | 7

«Если Лапшин будет осужден в Азербайджане, мы будем добиваться, чтобы свое наказание он отбывал в Израиле».

Как сообщает АПА, об этом заявила в интервью «Интерфаксу» министр юстиции Израиля Аелет Шакед по итогам своего визита в Москву.

«Мы предпринимали усилия и продолжаем их предпринимать для того, чтобы помочь Лапшину, который одновременно гражданин и России, и Израиля. Если он будет осужден в Азербайджане, то мы будем добиваться того, чтобы свое наказание он отбывал в Израиле», - отметила она.