Председатель комитета: «В Баку будут снесены 245 высоток»

2017-04-21 14:11 | www.apa.az | 2

Госкомитет по градостроению и архитектуры принимает участие в исполнении решения Кабмина о сносе в Баку старых и аварийных домов и строительстве на их месте новых, отвечающих современным стандартам, и осуществляет согласование документов территориального планирования, представленные соответствующим органом исполнительной власти.

Как передает АПА-Экономикс, об этом в интервью газете İnşaatçı (официальное издание структуры – ред.) сказал председатель Госкомитета по градостроению и архитектуре Аббас Алескеров. «По настоящее время 60 из 80 документов территориального планирования были согласованы комитетом. А это означает 245 многоэтажных жилых зданий или 25000 квартир площадью в 2,6 млн. квадратных метров. Уже начаты работы по сносу и переселению жильцов. Если этот предусмотренный на 5 лет крупный строительный проект будет продолжаться нынешними темпами, то будет успешно реализован».