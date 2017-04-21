Новые кадровые изменения в Пенитенциарной службе

2017-04-21 14:14 | www.oxu.az | 2

В Пенитенциарной службе министерства юстиции Азербайджана произошла очередная перестановка кадров.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, недавно уволенный с должности начальника исправительного учреждения №6 Али Амиров назначен заместителем начальника исправительного учреждения №1.

Начальник исправительного учреждения №8 Гачай Асланов отправлен на пенсию. На его место назначен освобожденный от должности начальника исправительного учреждения №1 Ровшан Ниязов.

З.Г.

