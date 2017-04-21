В России напали на приемную ФСБ, погибли два человека

2017-04-21 14:07 | www.trend.az | 2

В Хабаровске напали на приемную УФСБ, погибли сотрудник и один из посетителей, сообщает центр общественных связей ведомства, передает РИА Новости.

​"Двадцать первого апреля в 17.02 по местному времени в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям. Погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей — граждан стран СНГ, второй ранен. Нападавший уничтожен", — говорится в сообщении.