Туркменистан обсуждает возможности поставок газа с Европарламентом

2017-04-21 14:20 | www.trend.az | 2

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялась встреча министра иностранных дел, вице-премьера Туркменистана Рашида Мередова с делегацией Европейского парламента во главе с вице-председателем Ришардом Чарнецки, говорится в пятницу в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

"В частности, были обсуждены вопросы политического взаимодействия, сотрудничества в сфере энергетики, возможности диверсификации поставок газа из Туркменистана в Европу", - говорится в сообщении.

В ходе встречи была отмечена обоюдная заинтересованность в расширении сотрудничества по различным направлениям, представляющим взаимный интерес. Также стороны обсудили вопросы взаимодействия в области борьбы с терроризмом и искоренения причин его возникновения, проекты ЕС в сфере безопасности.

В декабре 2016 года временный поверенный в делах ЕС Любомир Фреборт в Ашхабаде на нефтегазовой конференции заявил, что в этом году в Брюсселе планируется провести встречу по вопросам энергетического сотрудничества с Туркменистаном.

Переговоры по поставкам туркменского газа в Европу ведутся с 2011 года. "Южный газовый коридор", включающий и Транскаспийский проект, остается приоритетом для ЕС.

В мае 2015 года была подписана Ашхабадская декларация по энергетике. Ее подписали министры энергетики Азербайджана, Турции, Туркменистана и вице-президент Европейской комиссии по энергетическим вопросам Марош Шефчович. Проект прокладки 300-километрового газопровода по дну Каспия к берегам Азербайджана, как отмечали ранее заинтересованные стороны, является оптимальным для доставки туркменских ресурсов на европейский рынок.

Далее туркменское топливо может попасть в Турцию, которая граничит с европейскими странами. "Транскаспий" мог бы стать частью нескольких масштабных проектов, в том числе AGRI и TANAP, участниками которых являются Азербайджан и Турция.

(Автор: Гусейн Гасанов)