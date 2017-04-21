Сгоревшие во время пожара на «Советской» квартиры будут отремонтированы и переданы владельцам

2017-04-21 14:15 | www.apa.az | 2

Сегодня был дан старт восстановлению трехэтажного жилого здания, расположенного по адресу Ясамальский район, ул. Ази Асланова, 3.

Как сообщили АПА в пресс-службе Исполнительной власти Ясамальского района, сегодня глава ИВ Ибрагим Мехдиев ознакомился с проводимой на данной территории работой.

Глава Исполнительной власти сказал, что в результате произошедшего 27 января пожара 3 квартиры полностью пришли в непригодное состояние. Владельцами же этих квартир являются малообеспеченные люди, на попечении которых находятся инвалиды, пожилые, больные и малолетние.

Ибрагим Мехдиев отметил, что с момента пожара по сей день владельцы сгоревших квартир проживают в домах родственников или же снимают квартиры: «Сразу же после пожара Исполнительная власть Ясамальского района, приняв во внимание тот факт, что владельцы сгоревших квартир являются малообеспеченными людьми и находятся в тяжелом положении, приняла решение отремонтировать это трехэтажное жилое здание за счет собственных возможностей Исполнительной власти и передать в пользование проживавших там жильцов. Предусматривается, что начавшийся сегодня ремонт завершится быстро».