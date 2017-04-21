В Тбилиси задержан разыскиваемый бакинским бюро Интерпола гражданин Азербайджана

2017-04-21 14:21 | www.apa.az | 1

Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью департамента центральной криминальной полиции и тбилисского Интерпола МВД задержали в Тбилиси гражданина Азербайджана Г.И. 1961 года рождения, который в ноябре 2015 года был объявлен бакинским Интерполом в розыск на международном уровне по красному циркуляру.



Как сообщает АПА со ссылкой на apsny.ge, в МВД Грузии заявили, что Г.И. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 213.2.2 УК Азербайджанской Республики, что подразумевает уклонение от уплаты налогов в крупном размере.



По информации ведомства, в данный момент в отношении задержанного лица проводятся предусмотренные законом процедуры для экстрадиции.