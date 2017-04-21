В Тбилиси задержан гражданин Азербайджана

2017-04-21 14:21 | www.oxu.az | 1

В Тбилиси задержан гражданин Азербайджана Г.И. (1961 г.р.), находящийся в международном розыске по линии Интерпола по красному циркуляру с ноября 2015 года.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на МВД Грузии, задержанный был объявлен в розыск бакинским Интерполом.

Г.И. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 213.2.2 УК Азербайджанской Республики, что подразумевает уклонение от уплаты налогов в крупном размере.

По информации ведомства, в данный момент в отношении задержанного лица проводятся предусмотренные законом доэкстрадиционные процедуры.

C.C.

