Вугар Байрамов ответил на вопросы о социальном жилье

2017-04-21 14:30 | www.oxu.az | 2

С 1 мая начнется регистрация желающих приобрести социальное жилье. Количество обращений растет.

Как передает Oxu.Az, экономический эксперт Вугар Байрамов ответил на часто задаваемые вопросы о социальном жилье.

- Могут ли владельцы квартир приобрести социальное жилье?

- Действующее законодательство не запрещает владельцам квартир обращаться за социальным жильем. Это означает, что если на ваше имя зарегистрирована квартира, ты вы можете обращаться за социальным жильем.

- Доступно ли социальное жилье для должников по кредитам?

- Наличие кредита не мешает обращаться за социальным жильем. Имеющие кредиты могут обращаться за социальным жильем. Если доходы человека позволяют ему платить по кредитам и выплачивать взносы за социальное жилье, то в этом случае никаких проблем нет.

Система обращений будет поэтапной. На первом этапе, который начнется с 1 мая, состоится процесс регистрации. Затем обладающие правом на получение социального жилья и прошедшие регистрацию лица смогут подать обращение. Именно на второй стадии самые ранние заявления будут рассматриваться быстрее всего.

- Можно ли пройти регистрацию до 1 мая?

- Пройти регистрацию до 1 мая невозможно. Однако в центрах ASAN №1, 3 и 5 в Баку, а также в центре ASAN в Сумгайыте можно получить ответы на вопросы о социальном жилье.

У.А.

