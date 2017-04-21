Вугар Байрамов ответил на вопросы о социальном жилье
2017-04-21 14:30 | www.oxu.az | 2
С 1 мая начнется регистрация желающих приобрести социальное жилье. Количество обращений растет.
Как передает Oxu.Az, экономический эксперт Вугар Байрамов ответил на часто задаваемые вопросы о социальном жилье.
- Могут ли владельцы квартир приобрести социальное жилье?
- Действующее законодательство не запрещает владельцам квартир обращаться за социальным жильем. Это означает, что если на ваше имя зарегистрирована квартира, ты вы можете обращаться за социальным жильем.
- Доступно ли социальное жилье для должников по кредитам?
- Наличие кредита не мешает обращаться за социальным жильем. Имеющие кредиты могут обращаться за социальным жильем. Если доходы человека позволяют ему платить по кредитам и выплачивать взносы за социальное жилье, то в этом случае никаких проблем нет.
Система обращений будет поэтапной. На первом этапе, который начнется с 1 мая, состоится процесс регистрации. Затем обладающие правом на получение социального жилья и прошедшие регистрацию лица смогут подать обращение. Именно на второй стадии самые ранние заявления будут рассматриваться быстрее всего.
- Можно ли пройти регистрацию до 1 мая?
- Пройти регистрацию до 1 мая невозможно. Однако в центрах ASAN №1, 3 и 5 в Баку, а также в центре ASAN в Сумгайыте можно получить ответы на вопросы о социальном жилье.