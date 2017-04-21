Отношения Беларуси с Россией традиционно носят особый стратегический характер - Лукашенко

2017-04-21 14:32 | www.trend.az | 1

Отношения Беларуси с Россией традиционно носят особый стратегический характер. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в пятницу в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает Белта.

"Достигнутый уровень взаимопонимания между двумя странами, доверительные личные отношения между президентами позволяют нам откровенно обсуждать все чувствительные проблемы, находить компромисс. Точно так было и на последней встрече, когда мы нашли развязки по всем чувствительным для наших стран вопросам. И, главное, в интересах народов Беларуси и России", - заявил глава государства.

По его словам, это не значит, что у сторон больше не осталось абсолютно никаких проблем. Но решены те вопросы, которые назрели в настоящее время. "Жизнь идет, всякое возможно. Трудностей у нас очень много и в России, и в Беларуси. Но мудрость и задача государственного служащего на всех уровнях должна и заключаться в том, что эти проблемы не накапливались. Они должны решаться", - добавил Александр Лукашенко.